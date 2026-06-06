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Общество

«Сын всегда мечтал о футбольной команде. Получается, исполнили его мечту»: мать одиннадцати детей – о секрете семейного счастья

Общество 06.06.2026 19:49
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06.06.2026 19:49


Как и все девчонки, в юношестве Валентина Филиппова думала о будущем, представляя классическую семью – надежный муж и двое детей – мальчик и девочка. О том, что спустя много лет она станет мамой одиннадцати ребят, у нее не возникало и мысли. Но у судьбы были свои планы. О правилах воспитания, главных нуждах ребенка и времени на себя мать-героиня рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Статус матери-героине жительнице Городищенского района присвоил президент Владимир Путин. В начале недели с новым званием женщину поздравил губернатор Андрей Бочаров. 

«Героиней можно назвать каждую маму»

- Старший сын, когда ему исполнилось года два, все время говорил: «Хочу свою футбольную команду», - улыбается Валентина Филиппова. – Вот почти и воплотили в жизнь его мечту.

Многодетная мама, в своей жизни Валентина встречала разных людей – от тех, кто умеет искренне восхититься ее женской миссией до тех, кто скажет пренебрежительное «Куда нарожали?». И тем, и другим она всегда отвечала одинаково: «Это мой путь. И я сознательно его выбрала для себя».

- Я не считаю свое материнство подвигом. Героинями, на мой взгляд, можно называть не только многодетных матерей, но и тех, кто воспитывают одного, двух малышей, ведь это в любом случае большой труд, - рассуждает жительница Городищенского района. – И в этом случае очень важна помощь. У меня замечательный супруг, который может встать ночью и успокоить ребенка, выйти на прогулку с коляской, поддержать, когда видит, что моих сил уже просто не хватает. К слову, при всей загруженности я стараюсь выделять время на саму себя. К примеру, у меня есть хобби – я собираю алмазные мозаики.


Своих детей супруги Филипповы стараются растить «вне времени» - по принципам, которые жили столетия назад, живут сейчас и, как надеются они сами, будут жить всегда.

- Конечно, каждому родителю хочется, чтобы его ребенок состоялся, нашел себя в жизни. Но все-таки главное для нас– не высшие степени, а человечность. Каждому из детей мы дадим образование, но самое важное, чтобы они были людьми. Как в старину – уважали семью, учителей, любили Родину. У меня два сына ее сейчас защищают. Один после тяжелого ранения вновь рвется на передний край, в том числе потому что там – его брат, - говорит женщина. 

«Детям важно ощущать себя любимыми»

Секрет дружной семьи Филипповых кажется простым – быть вместе. Не деля обязанностей на женские и мужские, они вместе выходят на участок сажать и поливать цветы, вместе готовят ужин, а после собираются за просмотром фильмов.

- Мы действительно все вместе – конечно, не всегда получается собраться воедино, ведь у старших уже свои дела и заботы. Но все-таки стараемся не изменять традициям. Соберемся попить чаю - одного погладишь, другого приласкаешь словом – и все довольны, - делится Валентина. – Как и всех, у наших детей есть и игрушки, и книжки. Но со временем я поняла, что счастье заключается не только в этом. Детям нужно ощущать себя любимыми и иметь возможность высказаться. Вот они приходят со школы и одновременно начинают говорить – у кого что произошло. Я им в шутку говорю: «Так, выстраиваемся в очередь. Всех выслушаем». А иногда и говорить ничего не надо. Дочке пять лет, и она как лисенок, который просто приходит погладиться и положить голову на колени.


По мнению многодетной мамы, родной дом и семья становятся фундаментом в жизни каждого. От того, насколько этот фундамент прочен, во много зависит будущее взрослеющего человека.

- Я считаю, что в доме должно быть тепло и уютно. Там тебя должны в первую очередь любить и ждать. Чтобы ты не думал, что ты можешь рассказать близким, а о чем лучше промолчать, - рассуждает жительница Городищенского района. – Если у человека есть место, куда он может приехать и поделиться душой, он будет прочно стоять на ногах во взрослой жизни.

Фото предоставлены Валентиной Филипповой

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