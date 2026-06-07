



У Александра Медкова, известного волгоградского ветерана, с самого утра не умолкает телефон. Ему звонят из разных уголков страны, чтобы поздравить с днем рождения! С по-настоящему круглой датой – его 100-летием! О жизни человека, закаленного войной и трудностями мирной жизни, но не потерявшего любви ко всему, что его окружает, – в материале ИА «Высота 102».

«И душой, и телом я еще молод!»

- Я вас слушаю! – бодрым голосом отвечает Александр Васильевич. – Странный вопрос вы мне задаете: какое настроение? Я - мужчина в самом расцвете сил. Естественно, и настроение у меня отличное! Буду отмечать свой день рождения со смехом, танцами и песнями ( Улыбается – Прим.)

Строгого военного врача, который не просто попросил – приказал заниматься ему спортом, Александр Медков считает одним из важнейших учителей. Ведь именно тогда, накануне долгожданной победы, он точно знал – чтобы жить, ему нужно двигаться.





С тех пор, в каком бы городе, в какой бы квартире он ни жил, у него всегда хранятся гантели, гимнастический коврик, эспандер и другой инвентарь для занятий. К слову, и в свои сто лет Александр Медков готов по первому зову показать вам свои коронные упражнения, вытянувшись стрункой в «березку» или покачав пресс. Вот что значит спортивная закалка!

- Хотя мне сто лет, и душой, и телом я еще молод, - убежден ветеран. – У каждого из нас своя жизнь, свои тропиночки. Но я твердо убежден, что каждая наша мысль имеет энергию. Если будешь ныть, будет она отрицательной. В итоге ни сил, ни здоровья! А если закладывать в мозг положительные эмоции, организм станет заряжаться энергетически! И будешь жить до ста лет. Легко и радостно!





«Я – счастливый!»

Кто-то скажет, что в таком почтенном возрасте у людей нет ни досуга, ни любимых занятий… Даже хороших друзей – и тех не остается. Но с этими убеждениями Александр Медков готов поспорить. Уже много лет он не сбавляет жизненного ритма, занимаясь скандинавской ходьбой и выкладываясь по полной в народном коллективе ДК Гагарина – там известный ветеран играет на ложках. А иногда он может с огоньком в глазах пуститься в пляс, не обращая внимания ни на возраст, ни на прочие «мелочи жизни».

- В моей жизни все сложилось так, как я и хотел. Я – счастливый! – без тени сомнения заявляет мужчина. – И люди, которые находятся рядом со мной, кажется, тоже счастливы. Вот вам и весь секрет долголетия.





О планах на жизнь, в которой он повидал немало трагедий и встретил сотни радостных событий, ветеран почти не говорит. Не потому, что время больших планов уже прошло. А потому, что Александр Медков искренне радуется каждому дню. Правда, однажды, уже прощаясь с нашей съемочной группой, он сказал в полушутку: «Меня иногда спрашивают, сколько же я жить собрался? Шучу, что договорился с Богом на 105 лет. Но, если буду хорошо себя вести, то он добавит мне еще».

Фото Алексея Костякова, видео телеканала "Россия-1"