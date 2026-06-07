



В Волгограде ухудшилась ситуация с задержкой самолётов. Во второй половине дня количество проблемных рейсов увеличилось до десяти.

С 14:40 на 21:40 отложен прилёт из Антальи в Волгоград рейса № U6 1852 компании Ural Airlines. С 16:30 на 17:50 отложен прилёт московского рейса № DP 6969 «Победы». С 19:25 на 20:45 отложен прилёт столичного рейса «Аэрофлота». С задержкой чуть более часа в 21:35 прилетит в областной центр рейс № DP 517 «Победы» из Санкт-Петербурга. С 21:25 на 22:26 отложен прилёт ещё одного московского рейса № DP 6967 этой же авиакомпании.

В обратном направлении самолёты также будут вылетать с задержкой. С 16:10 на 23:15 перенесён вылет в Анталью рейса U6 1851 компании Ural Airlines. С 16:55 на 18:15 отложено отправление московского рейса № DP 6970 «Победы». Столичный рейс «Аэрофлота» № SU 1187 перенесён с 20:20 на 21:35. Рейс в Санкт-Петербург «Победы» покинет воздушную гавань с часовой задержкой в 22:05. Также на час позже в 22:50 отправится рейс № DP 6968 «Победы» в Москву.

Фото из архива ИА «Высота 102»