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Общество

Под Волгоградом средства за поливную воду начнут собирать по новой платёжке

Общество 07.06.2026 06:42
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07.06.2026 06:42


В Палласовском районе Волгоградской области специалисты обновили формат платёжного документа за поливную воду. Об изменениях сообщили в МУП «Водоканал Палласовского района».

По данным экспертов, формат квитанций соответствует установленным требованиям к платежным документам. С образцом уже сейчас все желающие могут ознакомиться на сайте местной администрации.

Отметим, уточнить всю необходимую информацию граждане могут, обратившись по телефонам: 8(84492)61-7-36 или 8(84492)65-2-53.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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