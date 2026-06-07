Минобороны за ночь сбило 95 БПЛА над двенадцатью регионами





Минобороны России сообщило об отражении массированного налёта беспилотников ВСУ. Ударные средства противника были перехвачены над двенадцатью регионами.

- В течение ночи в период с 20:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Отметим, в Волгоградской области минувшей ночью беспилотная опасность официально не объявлялась. Росавиацией прилёты гражданских судов с использованием воздушного пространства региона не ограничивались.

Фото из архива Минобороны