Рособрнадзор проверит жалобы родителей и учеников на ошибки в ЕГЭ





Рособрнадзор рассказал о массовом поступлении жалоб на задания ЕГЭ по русскому языку и литературе. Часть из них специалисты отмели сразу, а некоторые пообещали перепроверить.

- Предположение о несоответствии текстов и тем в задании с использованием текстов О.М. Куваева и В.М. Санина в задании КИМ ЕГЭ по русскому языку не подтвердились: тема сочинения и опорный текст соответствуют друг другу, - сообщили в Рособрнадзоре.

При этом в ведомстве признали, что опечатка в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку не препятствовала расстановке школьниками ударения. Кроме того, специалисты передали в Федеральный институт педагогических измерений информацию о некорректной формулировке в задании №2 ЕГЭ по литературе для проведения глубокого анализа ситуации.

Отметим, при обработке результатов экзаменов на федеральном уровне планируется обратить дополнительное внимание на статистику по выполнению школьниками вызвавших нарекания заданий. По итогу работы экспертов в Рособрнадзоре пообещали защитить права учеников.

Фото из архива ИА «Высота 102»