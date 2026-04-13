Власти Палласовского района Волгоградской области обратились к жителям нескольких населенных пунктов с рекомендацией употреблять в пищу только кипяченую воду. Как сообщили в администрации района, это связано с наступлением паводка, а также начавшейся реконструкции объектов водоснабжения Волгоградской оросительной системы.
Запрет употребления воды из-под крана касается жителей поселков Красный Октябрь, Ромашки, Газовик, Новостройка, Золотари, хуторов Жолобов и Гончаров, сел Старая Иванцовка, Новая Иванцовка и города Палласовка. Власти объясняют, что это поможет избежать заболеваний, вызываемых бактериями группы кишечной палочки.
Между тем, жители Палласовки признались корреспонденту ИА «Высота 102», что уже давно стараются употреблять бутилированную воду из-за того, что зачастую из крана течет мутная жидкость неприятного запаха. Несколько лет назад в ней даже находили червяков и другие организмы.