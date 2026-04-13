Власти Палласовского района Волгоградской области обратились к жителям нескольких населенных пунктов с рекомендацией употреблять в пищу только кипяченую воду. Как сообщили в администрации района, это связано с наступлением паводка, а также начавшейся реконструкции объектов водоснабжения Волгоградской оросительной системы.

Между тем, жители Палласовки признались корреспонденту ИА «Высота 102», что уже давно стараются употреблять бутилированную воду из-за того, что зачастую из крана течет мутная жидкость неприятного запаха. Несколько лет назад в ней даже находили червяков и другие организмы.