У волгоградца изъяли 25576 пачек «серых» сигарет

В Волгограде ликвидирован канал сбыта немаркированной табачной продукции на сумму почти 4 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний волгоградец в феврале этого года организовал сбыт никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки.
Незаконная деятельность осуществлялась в двух точках, расположенных на территории Ворошиловского и Кировского районов. Остальная продукция хранилась в гараже. В результате операции правоохранителей из незаконного оборота изъято 25 576 пачек табачной продукции. Владелец «серой» табачки задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
