Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Светлая седмица 2026: что можно и нельзя делать на Пасхальной неделе с 13 по 18 апреля

Общество 13.04.2026 09:14
Главное христианское торжество — Пасха, Воскресение Сына Божьего Иисуса Христа — в 2026 году православные волгоградцы встречают 12 апреля. Однако на этом праздник не заканчивается: традиции предписывают отмечать торжество жизни и веры всю последующую неделю. Рассказываем, что такое Светлая седмица, какие обычаи действуют в эти дни и на что накладывается строгий запрет.

Когда начнется Пасхальная неделя в 2026 году

Пасхальная неделя в 2026 году стартует сразу после главной службы. Светлая седмица (ее также называют Красной, Великой или Пасхальной) продлится с 13 по 18 апреля включительно. Завершится праздничный марафон в воскресенье торжеством Антипасхи, или Фомина воскресенья.

Пасхальная неделя по дням

Каждый день Светлой седмицы имеет свое название и традиции:

• Светлый понедельник, 13 апреля («Поливальный») — день начала новых дел и обливания водой для здоровья

• Светлый вторник, 14 апреля («Купалища») — время гостей, игр и пасхальных гуляний

• Светлая среда, 15 апреля («Хороводница») — народные гуляния, хороводы и благотворительность

• Светлый четверг, 16 апреля («Навский») — день памяти усопших по народным традициям

• Светлая пятница,17 апреля («Прощеный день») — время примирения и очищения души

• Светлая суббота, 18 апреля — завершение Пасхальной недели, раздача милостыни

• Фомино воскресенье, 19 апреля (Антипасха) — окончание праздничного периода

История и традиции: почему всю неделю звонят колокола

Первые свидетельства о том, что Воскресение Сына Божьего Иисуса Христа празднуют целую неделю, встречаются еще в паломнических заметках Эгерии (конец IV века). Современные же традиции Пасхальной недели, где каждый день имеет особое значение, сформировались на рубеже X–XI веков.

Главная особенность Светлой седмицы — это полное преображение церковной жизни. В храмах Волгограда, как и по всей России, всю неделю будут открыты Царские врата. Это символ того, что Иисус Христос открыл путь в Царствие Небесное для всех верующих.


Что еще меняется в богослужениях:

 

  • Вместо земных поклонов делают только поясные (вплоть до Троицы 31 мая);
  • Ежедневно проходят крестные ходы;
  • Звонить в колокола может любой желающий — это древняя традиция «народного звона»;

 

Если человек умирает на Пасхальной неделе, его отпевают в белых облачениях с радостными песнопениями. Считается, что душа такого усопшего сразу попадает в рай.

Что можно делать на Светлой седмице: радость без границ

Церковь призывает провести Пасхальную неделю в 2026 году легко и с открытым сердцем. Вот что разрешено и даже приветствуется:

Гулять и веселиться. Запрет на развлечения снимается. В среду («Хороводницу») на Руси водили хороводы и присматривали пару.

Ходить в гости. Приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» нужно всю неделю, а не только 12 апреля.

Причащаться без строгого поста. В Светлую седмицу верующие могут получить Святое Причастие без длительного говения (достаточно исповеди).

Помогать ближним. Особенно богоугодным делом считается испечь куличи и раздать их неимущим в среду или субботу.

Начинать новые дела. Считается, что любое начинание в Светлый понедельник обречено на успех.


Чего нельзя делать на Пасхальной неделе

Несмотря на всеобщее ликование, Пасхальная неделя накладывает и определенные ограничения. Что нельзя делать категорически:

Поститься. В Светлую седмицу отменяются любые пищевые ограничения. Скоромная пища (мясо, молоко, яйца) разрешена ежедневно.

Скорбеть и грустить. Поминать усопших с тоской запрещено. Для этого есть специальный день — Радоница (вторник после Фомина воскресенья). Даже в «Навский» четверг (16 апреля) предков вспоминали только радостно.

Работать на огороде. В среду («Градовая») существовал строгий запрет выходить в поле — чтобы град не побил урожай. Лучше отложить тяжелый физический труд и ремонт.

Злоупотреблять алкоголем. Церковь не запрещает выпить бокал вина за радостью, но пьянство в эти светлые дни считается большим грехом.

Отказывать в прощении. В пятницу (Прощеный день) нужно обязательно помириться с теми, с кем в ссоре, и отпустить обиды.

Светлая суббота: как попрощаться с праздником

Завершается Пасхальная неделя в 2026 году в субботу, 18 апреля. В этот день в храмах раздают артос — особый освященный хлеб. Волгоградцы могут забрать его домой и есть натощак, запивая святой водой, для укрепления душевных и телесных сил.

В Светлую субботу также принято печь третью партию куличей и красить яйца, чтобы раздать их сиротам и беднякам. Чем щедрее вы проведете этот день, тем счастливее, по поверьям, будет весь следующий год.

Фото из архива ИА «Высота 102»

