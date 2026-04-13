



В Волгограде и области непогода задержится как минимум ещё на несколько дней. Гидрометцентр ввел на территории региона жёлтый уровень опасности сразу по трём основаниям.

До 12:00 13 апреля будет сохраняться опасность гроз. Кроме того, в отдельных районах возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы. Предупреждение по туманам действует до 13:00 13 апреля.

Жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать вплоть с 13:00 13 апреля. Прогнозируются порывы до 15-20 м/с. Успокоится он лишь к 2:00 15 апреля.

Отметим, ранее редакция сообщала, что, по данным Волгоградского ЦГМС, новая рабочая неделя встретит волгоградцев ночными заморозками и краткосрочными дождями.

