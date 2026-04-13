Волгоградцы потратили на еду вне дома 8,6 млрд рублей

Оборот общественного питания Волгоградской области в январе-феврале 2026 года составил 8,6 млрд рублей. Как сообщили в Волгоградстате, это на 19,9% к соответствующему периоду 2025 года в сопоставимой оценке. В ведомстве уточнили, что в структуре оборота общественного питания региона преобладают субъекты малого предпринимательства и самозанятые, на долю которых приходится 62,4%, или 5,4 млрд рублей.

Вклад крупного и среднего бизнеса оказался меньше - 37,6%, или 3,2 млрд рублей. Доля региона в общем обороте общественного питания ЮФО составила 13,5%.