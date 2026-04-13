



В Волгоградской области пересмотрят подход к формированию муниципальных схем размещения нестационарных торговых объектов. С 1 сентября 2026 года в них включат киоски, ларьки и кафе, размещённые на частной территории. Соответствующие поправки в региональное законодательство подготовил облпромторг.

По данным региональных властей, на сегодняшний день в местные схемы НТО в общей сложности включены более 5 тыс. объектов, расположенных на муниципальной или государственной земле. Эти сооружения учитываются властями при расчёте обеспеченности населения торговыми услугами, однако ещё около 1 тыс. объектов, в числе которых 900 круглогодичных и 80 сезонных, до сих пор находились в тени.

Кроме того, к такого рода киоскам, ларькам и кафе не распространялись требования по обеспечению единства внешнего архитектурно-художественного облика, утверждённые муниципалитетами.

Отметим, поправки к региональному закону о торговой деятельности ликвидируют слепую зону и уравняют требования для всех владельцев нестационарных объектов. Законопроект в настоящее время проходит финальные согласования.

