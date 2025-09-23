Происшествия

Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройки

Происшествия 23.09.2025 11:07
0
23.09.2025 11:07


Металлический вагончик, две хозпостройки и две теплицы сгорели в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел накануне в 15:05 мск в хуторе Закутский на открытой территории.

Пожарные расчеты, которые прибыли на место происшествия, боролись с огнем почти три часа. Пожар удалось потушить в 18:10 мск. Погибших и пострадавших нет.


По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при приготовлении пищи. Судя по фото, сделанным на месте ЧП, повар готовил еду во дворе на печке-буржуйке. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.09.2025 12:31
Происшествия 23.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 11:43
Происшествия 23.09.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 09:43
Происшествия 23.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 20:10
Происшествия 22.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 17:27
Происшествия 22.09.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 16:36
Происшествия 22.09.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 12:58
Происшествия 22.09.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 11:59
Происшествия 22.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 11:48
Происшествия 22.09.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 10:53
Происшествия 22.09.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 10:43
Происшествия 22.09.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 09:32
Происшествия 22.09.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.09.2025 15:25
Происшествия 21.09.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.09.2025 10:50
Происшествия 21.09.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.09.2025 10:20
Происшествия 21.09.2025 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
10:21
В сёлах Волгоградской области «поумнели» домаСмотреть фотографии
10:01
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининойСмотреть фотографии
09:43
Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочкиСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом вводят карантин из-за бешеной телкиСмотреть фотографии
08:20
В Волжском мать с дочкой выселили из квартирыСмотреть фотографии
08:00
Средства ПВО сбили ночью 69 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:44
Температурное пике прогнозируют на текущей неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:22
Новые категории получателей льгот за СВО утвердят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
В Камышине обнаружили пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
06:34
Три авиарейса отменены из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
05:59
Установить «потолок» зарплат главврачей и директоров школ предложили в ГосдумеСмотреть фотографии
05:58
Волгоградская область оказалась в середняках в новом рейтинге зарплатСмотреть фотографии
21:16
В ЦПКиО начался демонтаж «Свадебной карусели»Смотреть фотографии
20:33
Под Волгоградом ПФР обязали назначить пенсию матери погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:10
В Волжском опубликованы жуткие кадры наезда маршрутки на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
19:04
42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
Никого не боятся? Создавшие свалку в Волгограде КАМАЗы «засветились» на видео застройщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
 