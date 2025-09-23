Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройки

Металлический вагончик, две хозпостройки и две теплицы сгорели в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел накануне в 15:05 мск в хуторе Закутский на открытой территории.

Пожарные расчеты, которые прибыли на место происшествия, боролись с огнем почти три часа. Пожар удалось потушить в 18:10 мск. Погибших и пострадавших нет.





По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при приготовлении пищи. Судя по фото, сделанным на месте ЧП, повар готовил еду во дворе на печке-буржуйке.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!