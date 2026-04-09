Путин сменил «прописку» двух судей в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин указом №237 от 9 апреля 2026 назначил новых судей в Волгоградской области.

Согласно документу, опубликованному в Сети, Олеся Тюпина стала судьей Ленинского районного суда Волгоградской области. Получив два высших образования, Олеся Александровна до назначения в Ленинск работала в городе Волжском. Начинала в 2021 году помощником мирового судьи, в 2022 решением Волгоградской областной думы была назначена мировым судьей в том же городе, а в 2025 году ее полномочия были продлены бессрочно.