



– Как остановить войну в душе? Когда уже вернулись в гражданскую жизнь, – спрашиваем Павла Кожевникова, участника СВО, который приехал из-за «ленточки» в 2023 году.

– Сложно сказать. Наверное, никак. Это та память, которую не вырубить топором. Да и стоит ли ее стирать? Некоторые товарищи были поистине самыми сильными людьми, которых мне приходилось знать. Честные, сильные, справедливые. Настоящие мужчины. И настоящие русские люди, - откровенно говорит он.

После ранения Павлу Кожевникову с позывным «Кожух» пришлось заново привыкать к мирной жизни. Заводить новые знакомства, налаживать работу группы помощи фронту «Оса», мысленно вновь и вновь возвращаясь к тем людям, которые остаются в зоне боевых действий. О пути, который, по его собственным словам, не стоит делить на «до» и «после» – в материале ИА «Высота 102».

«После Майдана дед звонил и плакал в трубку»

В 18 лет Павел Кожевников, студент волжского техникума, пришел в военкомат со словами: «Забирайте меня!». После срочной службы в Осетии он подписал контракт и служил в разных частях, в том числе в Армении.

– Когда строевая служба мне изрядно поднадоела, я перешел на службу тыловую. В начале СВО работал помощником начальника вещевой службы, - вспоминает ветеран СВО. – Спустя примерно месяц-полтора я узнал, что кто-то из наших парней погиб, кто-то получил ранение. Сами понимаете, в этот момент просто сидеть в кабинете я уже не мог. С товарищем, который работал со мной по соседству, мы подошли к моему будущему комбату, с которым заходили в зону боевых действий. Уже через несколько дней были там, на Украине. Мне тогда вспоминались слова деда, который после окончания Великой Отечественной войны в составе подразделения занимался поиском и уничтожением бандеровцев на Западной Украине. Когда в 2014 году в соседнее государство пришли знакомые всем обстоятельства, он звонил и плакал в трубку: «Не догонял. Это придется сделать вам!»





Разговоры о том, что с первым же прилетом или обстрелом жизнь делится на две части и отсекает все лишнее, «Кожух» поддерживает без особого энтузиазма. Молодой мужчина заявляет, что даже после года сложнейшей службы в штурмовом отряде он остался самим собой. Человеком, в судьбе которого выпало подобное испытание.

– Два с половиной месяца мы держали круговую оборону, и каждый день по нам била артиллерия, БМП, зенитные установки, вертолеты, ствольная артиллерия. Людям из мирной жизни это сложно представить. Мы находились на важной позиции рядом с трассой, – вспоминает волжанин. – Тогда мы потеряли многих ребят… И это было по-настоящему тяжело, потому что в самом начале у нас сформировался «кулак». Люди, которые немало прошли, доверяли друг другу как самим себе. И после их потери, когда приходили новые ребята, я старался уже ни к кому не привязываться. Особенно к тем молодым «рексам» с шашками наголо, которые обещали тут же всех порвать. Конечно, некоторые военнослужащие проявляли себя с самой лучшей стороны, и с ними мы продолжали общение.





«История наказывает за ее незнание»

В конце 2022-го Павел Кожевников, командир отделения в составе штурмовой группы, получил предложение вступить в формируемый в Волгограде добровольческий отряд «Бессмертный Сталинград». Через несколько месяцев он вернулся в зону боевых действий, а вскоре получил серьезное ранение.

– Наши парни ушли на задачу, и в связи с определенными обстоятельствами среди них было немало «трехсотых». Конечно, всех их нужно было вытаскивать. Под плотным артиллерийским огнем, на свой страх и риск, пошли вперед. По нам работали и танк, и минометы, прилетали вертолеты. В какой-то момент прилетел снаряд, а мы не успели лечь. Я и один товарищ получили ранения, а трое других, к сожалению, погибли… - о событиях тех дней Павел Кожевников и сейчас говорит с болью в голосе.





После долгого лечения «Кожух», награжденный орденом Мужества, начал возвращение в жизнь, которая не только из-за объективных обстоятельств, но и из-за кардинально изменившегося взгляда молодого, но уже закаленного мужчины казалась ему непривычной и даже чуждой.

– В первые месяцы после ранения я проходил комиссии, оформлял документы. Помню, как однажды приехал на прием в военную поликлинику. Еще плохо ходил, поэтому мне помогал отец. Подошел к кабинету и стал невольным слушателем разговора, который вели сидевшие рядом военные. Что, мол, нам это все не нужно. Как человек, который год безвылазно пробыл штурмовиком, я не стал спорить. Но и пропустить это мимо ушей тоже не смог. Спокойно объяснил им, что они не правы. Помню, что все они опустили головы и быстро ушли, – говорит Павел Кожевников. – В классе шестом или седьмом наш учитель сказала правильную вещь, которую я запомнил навсегда: «История не ставит плохих оценок. Она наказывает за ее незнание». К сожалению, людям, которые мало чем отличаются от нас, славянам, подменили историю. Их запутали и дали ложную идеологию. И некоторые люди в нашей стране в нее тоже поверили.





Выбрав профессию военного 18-летним мальчишкой, после возвращения домой Павел знакомился с новыми людьми, по крупицам собирая свое окружение и не пуская туда тех, кто размышлял о своевременности и необходимости событий за сытным столом в уютных кафе.

– Понятно, что у всех людей есть свои проблемы – финансовые, рабочие, семейные. Но, на мой взгляд, всему этому они придают слишком большое значение. Не такие уж это проблемы. Все решаемо либо делами, либо временем, – рассуждает участник СВО. – Первый год на гражданке было тяжело. Не то, чтобы непривычно – скорее некомфортно. Потому что в глазах многих было непонимание, на почве которого рождалось безразличие. Даже сейчас, когда беспилотники летят в разные регионы страны, ситуацию осознают не все. Но, к счастью, в моем окружении появились те, кто разделяет мои ценности и хотят помогать и там, «за ленточкой», и здесь - в мирной жизни.

«Я ни о чем не жалею»

Узнав людей, в одночасье теряющих маски в ситуациях на грани жизни и смерти, Павел Кожевников убедился в полной несостоятельности многих набивших оскомину шаблонов. Впрочем, здесь, на земле, он порой невольно все-таки вспоминает о них.

– Нельзя говорить только о молодом поколении, потому что рядом с 18-летним парнем в окопе может сидеть 59-летний мужчина. Когда мы заявляем о плохой молодежи, то наверняка имеем в виду не этих ребят, а гражданских, которые ходят по улицам с огромными патлами, в мешковатой одежде, с накрашенными ногтями и искренне поклоняются Западу. Я, пожалуй, рассуждаю как человек другого возраста. Но сильных изменений внутри себя я, по правде говоря, не ощущаю. Я остался самим собой и прошел путь, который был мне предначертан. Я не делю жизнь на «до» и «после» и ни о чем не жалею.





В гражданской жизни участник СВО стал героем многих сюжетов, не раз давал интервью и участвовал в официальных встречах и мероприятиях. Хотя ни о какой медийности он никогда не мечтал. По его словам, зачастую на его выбор влияли не личные желания, а врывающиеся в жизнь обстоятельства.

– Вместе с Александром Анохиным, который лично ездит на «передок» и не понаслышке знает, что такое боевые действия мы развиваем группу помощи фронту «Оса» - названа она в честь погибшего товарища, героя России из Волжского Михаила Подшибякина с таким позывным. Больше половины ребят в ней – гражданские. Съездив в зону СВО, они увидели происходящее своими глазами, многое поняли и переосмыслили. Все заслуги, будь то отправка гуманитарной помощи или проведение мероприятий здесь, в Волгоградской области, не только мои – они общие. Мы просто делаем хорошее, правильное и честное дело, – заключает волжанин. – А еще знаем, что всем мужчинам, которые возвращаются домой и заново знакомятся с этим уже незнакомым для них миром требуются правильные люди рядом. Которые не гонятся за хайпом, не используют их в своих целях, а просто поддерживают и направляют в правильное русло, помогая объединиться в сообщества. Объединиться на хорошей почве.

Фото Павла Кожевникова