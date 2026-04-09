



Церковь Феодора Стратилата в хуторе Теркин Серафимовичского района Волгоградской области признана объектом культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в приказе Облкультнаследия, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.





Приказ вступил в силу с 8 апреля 2026 года. Предметом охраны объекта стало здание в хуторе к северу от школы, которое является градостроительной доминантой. Фундамент постройки выполнен из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. Фасад здания содержит оконные решетки и надглавные кресты.

Фото: Волгоградское РО ВООПИИК