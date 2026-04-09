



В Городищенском районе Волгоградской области суд разбирается с правовой коллизией, возникшей после прецедента 26-летней давности. Пенсионер Владимир Старчаев лишился трёхкомнатной квартиры в доме № 58 на ул. Молодёжной в посёлке Областной сельскохозяйственной опытной станции после того, как судебная инстанция приравняла его разговор со знакомой к полноценному правоустанавливающему документу, удостоверяющему право собственности.

Владимир Старчаев значительную часть жизни проработал в Волгограде. Вместе с женой и двумя сыновьями они долгое время проживали в Дзержинском районе региональной столицы, где у семьи была своя трёхкомнатная квартира. Однако когда дети начали подрастать, на семейном совете было принято решение улучшить условия.

- Я хоть и прожил долгое время в городе, но всю жизнь мечтал о спокойной, загородной жизни. Поэтому в 1993 году, когда дети повзрослели, решили с женой продать квартиру в Волгограде и купить такую же в Городищенском районе, а разницу в стоимости сложить с накоплениями и вложить в строительство в посёлке Областной сельхозстанции частного дома, - вспоминает пенсионер.





Однако когда на купленном участке началась стройка и были закуплены материалы, выяснилось, что за ними постоянно нужно присматривать.

- Там, совсем рядом с частным сектором, стоят многоквартирные дома. Я стал подыскивать в них варианты для обмена, однако на меня вскоре сама вышла женщина и предложила свою жилплощадь. У неё была «двушка», но доплачивать за обмен она не хотела. Нас это насторожило, но из-за того, что квартира идеально располагалась напротив нашего нового участка и стройку было видно буквально из окон, мы предварительно согласились. Когда же дело дошло до документов, женщина начала юлить и предложила пожить пока так, без оформления.

В 1994 году семья Старчаевых предварительно согласилась с предложением, но вскоре вскрылись подробности об этой квартире.

- Мы там практически и не жили. Вскоре после разговора с нашей новой знакомой об обмене нам стало известно, что на жильё может не быть документов, а также о том, что здесь прописаны третьи лица. Мы очень испугались с женой, что нас обвели вокруг пальца аферисты, и решили вернуться в свою трёхкомнатную квартиру, тем более что с нами отказались заключать полноценный договор обмена или же подписывать какие-либо иные документы, - продолжил мужчина.

Опасный прецедент

По словам Старчаевых, как только обнаружились неожиданные скелеты в шкафу, супруги написали заявления в полицию о том, что в их трёхкомнатной квартире незаконно проживают некие лица, а они сами вынуждены ютиться у родственников.

Раскрутить правоохранительный маховик у главы семьи долгое время не получалось – он предполагает, что это может быть связано с особыми «семейными» связями хозяйки двухкомнатной квартиры и кого-либо из органах.

- Мы писали везде, куда только можно: и в полицию, и в прокуратуру. Но вместо уголовного дела о захвате нашей квартиры узнали, что на нас самих подали в суд.

Женщина, предложившая для обмена квартиры, в 2000 году направила иск с требованием приравнять устный договор мены между ней и Старчаевыми к полноценному соглашению о переходе права собственности.

На заседании заявительница признала, что никаких документов, подтверждающих сделку, у неё нет. Соглашение не было оформлено даже распиской, однако факт совершения устной сделки согласились подтвердить некоторые её приближённые знакомые.





В свою очередь Владимир Старчаев обратился в суд со встречными требованиями – признать владение его трёхкомнатной квартирой третьими лицами незаконным. Эту позицию мужчина подтвердил единственным нотариально заверенным и полностью легитимным договором купли-продажи, по которому право собственности на спорные квадратные метры перешло к нему от предыдущих владельцев, и выпиской о регистрации права собственности.





27 июня 2000 года суд вынес вердикт, распорядившись признать превосходство устной договорённости над имеющимися у Старчаевых документами. Примечательно, что, судя по протоколу заседания, обмен был узаконен несмотря на прописку в жилых помещениях третьих лиц, в том числе и несовершеннолетних детей.

Интересно, что суд настолько торопился узаконить права женщины на квартиру, что «забыл» учесть и интересы семьи Старчаевых. В результате решение касалось лишь трёхкомнатной квартиры. Уже в сентябре того же года суду пришлось экстренно исправлять ошибку, вынося дополнительное решение по закрытому к тому моменту разбирательству, которое также закрепляло право собственности на двухкомнатную квартиру за Старчаевыми.

Прессинг

Сразу после решения суда семья попала под административный прессинг и не смогла вовремя подать апелляционную жалобу.

- У нас по законодательству отсутствие письменной формы сделки лишает возможности её судебного оспаривания сторонами. Кроме того, сам факт решения суда недостаточен для регистрации права собственности. Для этого всё равно нужны какие-то документы. А у противоположной стороны ничего на руках нет. Поэтому от меня требовали задним числом подписать договор обмена, а когда я отказался, начали мстить детям. В тот период у меня сын вернулся из армии и у него как раз закончилось действие паспорта. Когда он сдал документ, обратно получил новый паспорт, но уже без прописки, - отметил волгоградец.

Позже выяснилось, что в 2022 году новая владелица также через Городищенский суд выписала всех Старчаевых из квартиры.





- Мы фактически лишись всех своих прав. Без прописки мы не могли ни к врачу обратиться, ни на работу устроиться, ни справку получить. Нас лишили возможности нормально жить и пользоваться всеми положенными по Конституции правами граждан России.

На время утрясти ситуацию удалось лишь после того, как Старчаевы на основании имеющихся у них документов повторно прошли регистрацию по места жительства.

- Моя жена буквально в 2021 году получила новый паспорт – и там чёрным по белому написано, что она прописана на ул. Молодёжной. И по-другому быть не может, потому что лишь только у нас есть все правоустанавливающие документы.

Две реальности

При этом хоть Росреестр и признал утрату Старчаевыми права собственности на трёхкомнатную квартиру, по данным Кадастровой палаты семья по-прежнему ею владеет.

В последующем глава семьи неоднократно обращался в полицию с просьбой дать оценку сложившейся ситуации, однако всякий раз получал отказ в возбуждении делопроизводства ввиду того, что он по-прежнему является единственным хозяином этой квартиры.





- Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области», согласно кадастровому делу на объект недвижимости с кадастровым номером 34:03:150001:659, собственником квартиры, расположенной по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. ОПХ, ул. Молодёжная, д. 58, является Старчаев В. И., - говорится в ответе районного ОМВД России.

Однако по данным Росреестра владеют квартирой всё же иные лица.

После 2000 года спорная недвижимость неоднократно перепродавалась, а волгоградка, приложившая руку к словесному обмену, уже давно проживает в Краснодарском крае.

За последнюю соломинку

В течение 10 лет Старчаевы многократно пытались в судебном порядке зарегистрироваться свои права на трёхкомнатную квартиру, однако всё безрезультатно. В 2015 году решение уже рассматривалось районным и областным судами. В 2025 году Владимир Старчаев вновь предпринял отчаянную попытку и обратился в Росреестр с просьбой зарегистрировать своё право собственности.

- У меня на руках обе копии кадастрового паспорта, которые были выданы мне как единственному владельцу в 2013 году. У меня есть также дубликат договора, заверенный нотариусом в 2025 году, по которому видно, что никому я своё право собственности не отчуждал. У меня фактически на руках есть весь пакет документов, который по закону нужен для регистрации права собственности, согласно утверждённому правительством порядку. Росреестр обязан внести мои данные и исключить сведения о предыдущих собственниках, - подчеркнул пенсионер.





Весь пакет документов волгоградец подал в 2025 году через МФЦ в Росреестр, однако получил отказ и обратился в суд. Исковое заявление пенсионера без малого год кочевало по судебным инстанциям и в итоге было направлено по подсудности в Городищенский районный суд. Его рассмотрение началось только весной 2026 года.

9 апреля состоялось очередное заседание по запутанному делу. Суд заслушал позицию Росреестра, согласно которой регистратор не видит оснований для признания права собственности Старчаевых.

- Первичное право собственности на спорную квартиру было зарегистрировано в 2000 году на основании решения суда. 9 ноября 2006 года была произведена государственная регистрация перехода права собственности к новому владельцу. В государственном кадастре недвижимости сведения о квартире были внесены в 2013 году по требованию Старчаева. На момент осуществления кадастрового учёта истец не являлся собственником квартиры. В 2014 году истец впервые обратился в управление с заявлением о регистрации права собственности. По результатам правовой экспертизы было установлено, что на спорную недвижимость ранее уже были внесены сведения о регистрации права иного лица. На лицо очевидное противоречие между заявленными правами и зарегистрированными, что и послужило в 2025 году причиной для отказа в регистрации прав собственности, - подчеркнула представитель федерального органа.

В 2015 году право собственности на квартиру на ул. Молодёжной в очередной раз перешло новому собственнику на основании договора купли-продажи. В этом же году, по данным регистратора, Владимир Старчаев подал в суд на Росреестр с просьбой обязать специалистов всё же зарегистрировать право собственности.

- Городищенским районным судом было отказано в удовлетворении этих требований на основании того, что договор от 1993 года утратил свою силу и являться правоустанавливающим документом на квартиру не может.

Впоследствии выводы районного суда поддержала и областная инстанция.





На новом процессе также выступила последняя, по данным Росреестра, хозяйка трёхкомнатной квартиры. Она также обратила внимание, что её семья добросовестно приобрела эту жилплощадь.

- Сначала собственницей была моя мама, теперь ею владею я. Мы приобрели квартиру на кредитные средства. Перед банком все обязательства выполнены, поэтому считаю требования истца необоснованными. Также по поводу регистрации данных Старчаевых могу пояснить, что в 2022 году вопрос их прописки рассматривался в Городищенском районном суде, в Волгоградском областном суде и в Четвёртом кассационном суде. Все инстанции признали прописку незаконной. Она должна была быть аннулирована. Эти решения были предоставлены в паспортный стол.

По итогу заседания суд постановил привлечь к разбирательствам поселковую администрацию, а также запросил информацию о том, кто прописан и сейчас в реальности проживает в двухкомнатной квартире, на которую в два десятилетия назад был совершён обмен. Новое заседание запланировано на 28 апреля 2026 года.

Отметим, Владимир Старчаев уверен, что Городищенский районный суд всё же должен услышать его доводы и помочь восстановить справедливость. Однако, даже если последует отказ, пенсионер намерен на этот раз довести дело до конца и готов дойти ради восстановления законных прав на квартиру вплоть до Верховного суда РФ.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото: Андрей Поручаев