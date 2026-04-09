На Привокзальной площади в Волгограде начались работы по пересадке молодых деревьев. «Переезд» затронет липы, можжевельники и другие растения. Для пересадки с учетом рекомендаций агрономов был выбран наиболее благоприятный период для растений: первая половина весны, а также прохладная и влажная погода, пояснили в администрации Волгограда.
Деревья при помощи спецтехники извлекаются из грунта вместе с земляным комом, загружаются в транспорт и перевозятся к новому месту высадки на городских общественных пространствах. Так, сегодня ряд лип был пересажен в сквере им. 8 Марта.
Напомним, как сообщало V102.RU, на площади был демонтирован фонтан «Детский хоровод». Его элементы воспроизведут в бронзе и установят здесь же, но со смещением на пару десятков метров ближе к улице Коммунистической. Прилегающую территорию после реставрации планируют использовать только для высадки и посадки пассажиров. При этом будет предусмотрено увеличение в шаговой доступности парковочных площадок. В рамках благоустройства здесь появится около 300 новых деревьев и свыше тысячи кустарников.