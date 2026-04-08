В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Аналитики: Россияне не боятся роботов, но не доверяют им финансы

Около 70% россиян готовы поселить у себя дома человекоподобного робота для уборки, приготовления пищи или ухода. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», получили в ходе опроса к конференции Data Fusion аналитики ВТБ. На вопросы экспертов в феврале ответили 1,5 тысячи жителей городов России численностью свыше 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

В то же время, согласно анализу экспертов, только 20% опрошенных могут уверенно объяснить, что такое большие данные (Big Data). 48% слышали этот термин, но не вполне понимают его значение, 32% не знакомы с понятием. Несмотря на это, россияне активно вовлечены в цифровую среду: 63% ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ), 62% – банковскими картами или мобильными приложениями (респондентов, никогда не использующих финансовые сервисы, не оказалось), 54% заходят на портал «Госуслуги» не реже раза в месяц.

Несмотря на низкий уровень осведомленности, участники опроса верно определяют основные сферы применения больших данных. 47% связывают их с анализом поведения потребителей и персонализацией услуг, 40% – с научными исследованиями, 35% – с прогнозированием (погода, трафик, эпидемии), 34% – с автоматизацией бизнеса и государственных услуг.

Готовность к интеграции ИИ в повседневную жизнь проявляется и в других аспектах. Около половины респондентов отмечают влияние ИИ-сервисов на когнитивные навыки (память, внимание, мышление): для 32% это влияние положительное, для 17% – отрицательное. Опасения по поводу потери работы из-за ИИ носят умеренный характер: 25% боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет, при этом только 7% лично сталкивались с такими случаями, еще 21% слышали о подобных примерах.

При высоком уровне удовлетворенности персонализацией сервисов (66% скорее или полностью довольны), россияне не спешат делегировать ИИ принятие финансовых решений. Лишь 10% респондентов готовы доверять финансовым советам ИИ, тогда как большее доверие вызывают рекомендации живых консультантов и знакомых. Четверть опрошенных не доверяют никому.

– Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, включая ИИ и большие данные. Развитый рынок финансовых технологий способствует тому, что большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ и готовы интегрировать его в повседневную жизнь, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Фото: сгенерировано ИИ 

Экономика 08.04.2026 11:53
12:20
Молодёжка Санкт-Петербурга переиграла команду Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Суд в Камышине обязал нерожавшую аферистку вернуть маткапитал государствуСмотреть фотографии
11:44
Житель Волгоградской области лишился авто с красивым номером за долг в 25 миллионовСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области введут штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатовСмотреть фотографии
11:28
Рейсы в Батуми из Волгограда возобновятся в июнеСмотреть фотографии
11:21
Первый полис в жизни: что нужно знать родителям о страховании новорожденного в «Капитал МС»Смотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом фура задавила пешехода на федеральной трассе «Каспий»Смотреть фотографии
11:12
Бочаров: Волгоградская область поможет ДагестануСмотреть фотографии
11:02
Ростовские ученые не выявили загрязнений в Азовском мореСмотреть фотографии
10:42
В центре Волгограда Лада Веста сбила 6-летнюю девочку и скрыласьСмотреть фотографии
10:28
Упавший с крыши девятиэтажки школьник остается в крайне тяжелом состоянииСмотреть фотографии
10:24
Волгоградский депутат Москвичев на праймериз поборется за третий срок в ГДСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области главврачи исключены из списка дефицитных профессийСмотреть фотографии
09:52
Отопительный сезон в Волжском закончится 15 апреляСмотреть фотографии
09:45
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
09:24
Фонд Мельниченко преображает общественные пространства КотельниковоСмотреть фотографии
08:32
Жители Татарстана осуждены за телефонный обман волгоградкиСмотреть фотографии
08:07
В Волгограде на 12 апреля назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
07:40
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область ночью 8 апреляСмотреть фотографии
07:20
Волгоградцев предупредили о 6-балльной геомагнитной буреСмотреть фотографии
06:33
Волгоградца оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление военныхСмотреть фотографии
05:45
В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаковСмотреть фотографии
05:42
Под Волгоградом 17-летний студент поджег «семерку»Смотреть фотографии
21:42
Под Волгоградом объявлен жёлтый уровень опасности из-за ливней и тумановСмотреть фотографии
20:38
Волгоградские энергетики увеличили отгрузку товаров и услуг до 22,7 млрд рублейСмотреть фотографии
20:18
РИА Рейтинг: средняя зарплата в волгоградской глубинке выросла до 55 тысячСмотреть фотографии
19:45
Главред МТВ Николай Коробов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
До 30 тысяч за ночь: смотрим, сколько стоит майский отдых на волгоградских турбазахСмотреть фотографии
19:10
В Волгоградской области проходит досрочный ЕГЭ по информатике и обществознаниюСмотреть фотографии
18:09
Волгоградские танцоры триумфально выступили на чемпионате ЕвропыСмотреть фотографии
 