Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Общество

Отмыть дом и напечь гору куличей: как волгоградцы встречают Чистый четверг

09.04.2026 06:14
0
09.04.2026 06:14


В Чистый четверг многие волгоградцы стараются вымести пыль из каждого угла дома, а также напечь куличи и покрасить яйца. О смысле важного для верующих горожан дня, а также об устоявшихся народных традициях – в материале ИА «Высота 102».


Чистым четверг накануне Пасхи называют в народе, рассказывают волгоградские священники. В церкви же его именуют Великим – как и все дни за неделю до Христова воскресения.

– В церкви в этот день вспоминается проведение Тайной вечери, на которой Иисус Христос установил таинство Причастия, то есть вкушения его тела и крови, – отмечает священник из Калачевской епархии. – Все люди, которые имеют возможность прийти в храм в этот день, стараются в обязательном порядке причаститься, так как именно в Великий четверг оно несет особую благодать.


На службе за три дня до Пасхи совершается и важный ритуал. Вспоминая Иисуса Христа, который лично омывал ноги своим ученикам, архиереи повторяют действо, выбирая для омовения 12 священников.

Чистым четверг называют как раз потому, что Господь мыл ноги ученикам и говорил: «Кто будет главным над вами, тот будет вам слугой», – продолжает собеседник ИА «Высота 102». – На вечерней службе читаются также «12 страстных Евангелий», шаг за шагом вспоминая скорбные события - предательство Иуды, историю с Пилатом, который представлял народу связанного Христа и говорил о том, что не видит его вины, но слышал в ответ: «Распни его. Распни. Кровь его на нас и детях наших».


В народе за несколько дней до одного из важнейших церковных праздников начиналась домашняя подготовка. В Чистый четверг хозяйки ставили сдобное тесто и доставали из печи румяную выпечку, которой предстояло дождаться своего часа в горнице.

В хуторе Рог-Измайловский Новоаннинского района выпечку из теста называли пасхой. Сам рецепт теста, который использовала моя бабушка, я не запомнила, но вот процесс изготовления помадки для украшения помню, как сейчас, – рассказывает педагог из Волгоградской области, автор теплого ностальгического блога Галина Кошельник. – Четыре белка – боже упаси, чтобы в миску попала хотя бы капелька желтка – взбивали венчиком, постепенно подсыпая сахара из граненого стакана с пояском. Готовность смеси мы с сестрой проверяли пальцем. Помадка не должна была стекать. Важно, и чтобы добавленный сахар не хрустел на зубах. В это время бабушка тонко раскатывала тесто, разрезая его на полоски шириной 3-3,5 сантиметра. После она выкладывали их на пасхи крестом, другие полоски накручивала на спичку, не удаляя при этом серную головку. Таким образом у нее получались розочки. Один цветок она ставила посередине, а четыре других – по углам получившейся фигуры. Только после полного остывания выпечки мы с сестрой брались за помадку. Готовый продукт уносили в горницу и ставили на угольник под святой угол. А вот остатки помадки с венчика сразу же слизывали. Вкус этого самого простого лакомства забыть невозможно…

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2026 10:55
Общество 09.04.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:44
Общество 09.04.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:23
Общество 09.04.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:18
Общество 09.04.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 09:45
Общество 09.04.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 09:15
Общество 09.04.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:48
Общество 09.04.2026 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:19
Общество 09.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:15
Общество 09.04.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:55
Общество 09.04.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:40
Общество 09.04.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:27
Общество 09.04.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:08
Общество 09.04.2026 07:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:56
18-летний на тонированной «Ладе» насмерть сбил женщину в ЖирновскеСмотреть фотографии
10:55
Узкую дорогу на улице Ангарской расширяют до четырех полос: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:28
Волгоградцам назвали новую причину отказа от лесных прогулокСмотреть фотографии
10:23
В женском монастыре поделились старинным рецептом кулича. Повторить его получится даже у новичковСмотреть фотографии
10:18
Одновременно с вводом платных парковок в Волгограде власти Энгельса строят бесплатныеСмотреть фотографии
09:45
Волжанам предложили написать замечания по поводу платных парковокСмотреть фотографии
09:15
Пять московских рейсов задерживаются в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:53
«Просто ужас ужасный»: в Волгоградской области жители просят убрать «прикол» на дороге между районамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
Суд признал право отца погибшего на СВО волгоградца без прописки на выплатыСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде накануне Пасхи традиционно подорожали яйцаСмотреть фотографии
08:15
Грозовой шторм накроет Волгоградскую область 9 апреляСмотреть фотографии
07:55
«После этого приходится ставить виниры»: стоматолог заявила об опасности домашнего отбеливания зубовСмотреть фотографии
07:40
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области составят список растений, подлежащих тотальному уничтожению из-за рисков для природыСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский аэропорт открыли после 8-часовых ограниченийСмотреть фотографии
06:56
Ничего святого: волгоградцев предупреждают о новой схеме мошенников накануне ПасхиСмотреть фотографии
06:33
Бензин и дизтопливо вновь подскочили в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:14
Отмыть дом и напечь гору куличей: как волгоградцы встречают Чистый четвергСмотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области миновала угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
23:08
Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетовСмотреть фотографии
21:51
РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущербСмотреть фотографии
21:20
«От грохота аж подпрыгнули»: под Волгоградом взорвали авиабомбуСмотреть фотографии
20:49
Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Приговор по делу об убийстве судьи Ветлугина станет «сюрпризом» для всех сторонСмотреть фотографии
19:54
Житель Волжского тайно вынес из магазинов техники товаров на 109 тыс. рублейСмотреть фотографии
19:21
За что в Волгоградской области могут наказать дачников: разбираемся с юристомСмотреть фотографии
18:59
Волгоградцы с 1 июня смогут подать заявления на семейные выплатыСмотреть фотографии
18:40
Гонки на дронах и баскетбол на коптерах покажут студентам из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде за 180 млн залатают выбоины на дорогахСмотреть фотографии
 