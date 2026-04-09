



В Чистый четверг многие волгоградцы стараются вымести пыль из каждого угла дома, а также напечь куличи и покрасить яйца. О смысле важного для верующих горожан дня, а также об устоявшихся народных традициях – в материале ИА «Высота 102».





Чистым четверг накануне Пасхи называют в народе, рассказывают волгоградские священники. В церкви же его именуют Великим – как и все дни за неделю до Христова воскресения.

– В церкви в этот день вспоминается проведение Тайной вечери, на которой Иисус Христос установил таинство Причастия, то есть вкушения его тела и крови, – отмечает священник из Калачевской епархии. – Все люди, которые имеют возможность прийти в храм в этот день, стараются в обязательном порядке причаститься, так как именно в Великий четверг оно несет особую благодать.





На службе за три дня до Пасхи совершается и важный ритуал. Вспоминая Иисуса Христа, который лично омывал ноги своим ученикам, архиереи повторяют действо, выбирая для омовения 12 священников.

– Чистым четверг называют как раз потому, что Господь мыл ноги ученикам и говорил: «Кто будет главным над вами, тот будет вам слугой», – продолжает собеседник ИА «Высота 102». – На вечерней службе читаются также «12 страстных Евангелий», шаг за шагом вспоминая скорбные события - предательство Иуды, историю с Пилатом, который представлял народу связанного Христа и говорил о том, что не видит его вины, но слышал в ответ: «Распни его. Распни. Кровь его на нас и детях наших».





В народе за несколько дней до одного из важнейших церковных праздников начиналась домашняя подготовка. В Чистый четверг хозяйки ставили сдобное тесто и доставали из печи румяную выпечку, которой предстояло дождаться своего часа в горнице.

– В хуторе Рог-Измайловский Новоаннинского района выпечку из теста называли пасхой. Сам рецепт теста, который использовала моя бабушка, я не запомнила, но вот процесс изготовления помадки для украшения помню, как сейчас, – рассказывает педагог из Волгоградской области, автор теплого ностальгического блога Галина Кошельник. – Четыре белка – боже упаси, чтобы в миску попала хотя бы капелька желтка – взбивали венчиком, постепенно подсыпая сахара из граненого стакана с пояском. Готовность смеси мы с сестрой проверяли пальцем. Помадка не должна была стекать. Важно, и чтобы добавленный сахар не хрустел на зубах. В это время бабушка тонко раскатывала тесто, разрезая его на полоски шириной 3-3,5 сантиметра. После она выкладывали их на пасхи крестом, другие полоски накручивала на спичку, не удаляя при этом серную головку. Таким образом у нее получались розочки. Один цветок она ставила посередине, а четыре других – по углам получившейся фигуры. Только после полного остывания выпечки мы с сестрой брались за помадку. Готовый продукт уносили в горницу и ставили на угольник под святой угол. А вот остатки помадки с венчика сразу же слизывали. Вкус этого самого простого лакомства забыть невозможно…

