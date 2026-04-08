В Волгограде простились с известным педагогом Людмилой Бурминской





Сегодня, 8 апреля, в Волгограде простились с бывшим преподавателем ВолгГТУ и ВолГУ Еленой Бурминской. Педагог скончалась на 90-м году жизни.

Людмила Бурминская родилась в 1937 году в Харькове. В первые дни войны ее отец ушел добровольцем на фронт. Школу будущий педагог закончила на золотую медаль, а после получила красный диплом Харьковского политехнического университета.

В Волгоград Лариса Бурминская попала по распределению. Во время работы на заводе Петрова защитила кандидатскую под руководством академика Пашкова на тему «Разработка новых материалов для промышленности».

Долгие годы преподавала на кафедре технологии конструкционных материалов Волгоградского политехнического университета. За свою работу была награждена знаком «Высшая школа СССР», а также удостоена звания «Ветеран труда».

После работала в Волгоградском государственном университете на кафедре судебной экспертизы и физического материаловедения, воспитав десятки высококлассных специалистов.

Заслуженного педагога похоронили на Дзержинском кладбище.

