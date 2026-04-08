Волгоградцы с 1 июня смогут подать заявления на семейные выплаты





Жители Волгоградской области, воспитывающие двух и более детей, смогут с 1 июня 2026 года подать заявления на получение новой семейной выплаты. По итогам года, сообщает ИА «Высота 102», уплаченный НДФЛ волгоградцам пересчитают с 13 до 6% и вернут разницу. Однако для этого необходимо соблюдение двух важных условий.

Первое и, пожалуй, ключевое условие – среднегодовой доход семьи, в которой воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Напомним, что согласно постановлению администрации Волгоградской области от 12 ноября 2025 года №694-п, величина прожиточного минимума на 2026 год в Волгоградской области составляет 16 288 рублей на душу населения, 17 754 рубля – для трудоспособного населения.

Второе условие, необходимое для назначения семейное выплаты, – до назначения родители должны уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ, в МФЦ, клиентских офисах Соцфонда или же через Госуслуги.