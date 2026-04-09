Бензин и дизтопливо вновь подскочили в цене в Волгоградской области





За неделю в Волгоградской области вновь «окрепли» цены на все виды автомобильного бензина и дизтопливо.

Как сообщают в Волгоградстате, сильнее всего с 31 марта по 6 апреля в регионе подорожал 95-й бензин – прибавка составила 0,49%. С учетом новых расценок с автомобилистов просят 70,64 рубля, что на 35 копеек дороже прежнего. Один из самых популярных среди водителей видов топлива – АИ-92 – подскочил в цене на 0,47% и стал стоить 63,71 рубля вместо 63,41 неделей ранее.

Весьма ощутимым стало и подорожание бензина АИ-98. Сегодня на заправках за него просят 91,68 рублей за литр, что на 36 копеек больше прежнего. Не стоит на месте также и цена на дизтопливо. При приросте в 0,28%, то есть в 20 копеек, его стоимость достигла 74,82 рублей.

