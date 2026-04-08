



Современные модели беспилотников, их показательные полеты и захватывающие гонки покажут волгоградским студентам на форуме «Крылья Победы».

- В музее «Россия-моя история» волгоградцы увидят не только статику, но и динамику – гонки дронов по светодиодной трассе и игру в баскетбол на квадрокоптерах «Колобок», - рассказывают организаторы мероприятия. – Участников форума ждут тренировочные полеты в симуляторе, а также показательные полеты БПЛА массой до 30 килограммов и выше.

Прогулявшись по выставке и оценив возможности агродронов, дронов-спасателей и других современных аппаратов, студенты могут узнать об обучении по программам «внешний пилот – оператор» и «внешний пилот – инструктор». После образовательной части гостей будут ждать в секторе с ароматной «солдатской» кашей, пирожками, чаем и кофе.





Форум, участие в котором подтвердили сразу несколько волгоградских колледжей, Академия МВД, организация «Бессмертный Сталинград» и Всероссийское общество спасения на водах, пройдет в Волгограде с 14 по 17 апреля. Каждый день на площадках готовы принять не меньше 600 студентов.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем.

Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем:

возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

