«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
За что в Волгоградской области могут наказать дачников: разбираемся с юристом

Общество 08.04.2026 19:21
Правила «мой дом – моя крепость» многие волгоградцы придерживаются не только в собственных квартирах, но и на дачных участках. От того горожане не всегда согласны идти на компромисс с соседями, жалующимися на живущую под боком птицу или на сорняки размером с человеческий рост. Могут ли дачники получить реальный штраф за несоблюдение общих требований? И что вообще нельзя делать даже на своей территории? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским адвокатом Виталием Григорьевым.

Разведение домашней птицы

Лишней головной болью для волгоградских дачников может стать разведение домашней птицы – кур, гусей или уток.

- Правовой статус дачных участков (СНТ) и индивидуального жилого строения во многом схож, но все-таки имеет свои нюансы, особенно в части прописанных в уставах товариществ ограничений, - отмечает Виталий Григорьев. – Если говорить про домашнюю птицу, то в СНТ держать ее можно – но не по принципу «мой участок, что хочу, то и делаю». В этом случае важны три вещи – что у вас за участок по документам, какой у него вид разрешенного использования и соблюдаете ли вы правила содержания птицы. По статье 8.8 КоАП РФ владельцы могут получить штраф от 0,5% до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей.


Напомним, что на прошлой неделе Ворошиловский районный суд поставил точку в споре между администрацией Волгограда и дачничей, не согласившейся добровольно убрать курятник. Итогом разбирательств стало решение о сносе постройки с участка, предназначенного лишь для выращивания фруктов и овощей, а также для отдыха.

Костры и мангалы

Жаркие во всех смыслах споры на дачах горожан могут разгореться и из-за использования мангалов. По словам юриста, во время особого противопожарного режима разведение огня запрещено даже на собственной фазенде. 

- Правила противопожарного режима стали более гибкими, но за их нарушение по-прежнему жестко наказывают, - подчеркивает специалист.


Как сжигать мусор?

Сжигание мусора разрешено только в яме глубиной 0,3 метра или в металлической емкости. Расстояние до ближайших построек при этом должно быть не меньше 7,5 метров.

Как жарить шашлык?

По нормам на дачном участке следует устанавливать даже мангал. Открытый огонь можно разводить не ближе пяти метров к ближайшим зданиям. Вокруг жаровни также должна быть обустроена зона очистки от горючих материалов (2 метра).

- Если волгоградцы решат устроить пикник с шашлыками во время действия особого противопожарного режима в регионе, им грозит удвоенный штраф – до 20 тысяч рублей на физлицо, - подчеркивает Виталий Григорьев.

Захват территории и нежелание убирать участок

Еще один камень преткновения между соседями по дачным участкам – установка забора «на глазок» или по столбикам, которые когда-то выставлял еще их дед или прадед.

- Перенос забора «чуть-чуть в лес или на дорогу» наказывается по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Штраф при этом привязан к кадастровой стоимости жилья.


Споры между дачниками нередко разгораются и из-за растущих в полный рост сорняках. В наши дни растения, мешающие другим жителям дачного товарищества, перестают быть лишь вопросом личных предпочтений. Нежелание горожан выкашивать траву могут расценить, как административный проступок и наказать по статье 10.1 КоАП – «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней, растениями – сорняками».

- В некоторых регионах дачников штрафуют на сумму до 5 тысяч рублей за растущий на участке борщевик Сосновского, - комментирует Виталий Григорьев.

К слову, еще несколько тысяч волгоградцы рискуют заплатить за горы мусора, выросшие как на самой даче, так и на прилегающей к ней территории. За разведение свалки, а также за закапывание в землю строительного пластика или строительного мусора волгогорадцам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей по статье 8.2 КоАП РФ.

Шум и гам

Из-за того, что большинство жителей воспринимают свой дачный домик как тихую гавань и место отдыха от беспокойного мегаполиса, громкие соседи вызовут у них вполне очевидную реакцию. По общему для частного сектора и СНТ правилу шуметь, слушать зубодробительную музыку, а также затевать полуночный ремонт нельзя с 22:00 до 7:00. В отдельных регионах также действуют «тихие часы».

- Устав СНТ может устанавливать дополнительные ограничения, но штрафовать за них напрямую председатель все-таки не может. Для этого ему потребуется вызвать полицию или же административную комиссию, – заключает волгоградский юрист. – Если говорить о ситуации в целом, то сегодня закон смотрит на дачника не как на «автономного выживальщика», а как на полноценного собственника, чья свобода заканчивается там, где начинаются права соседей и их экологическая безопасность.

