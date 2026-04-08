«От грохота аж подпрыгнули»: под Волгоградом взорвали авиабомбу

Сегодня, 8 апреля, пиротехники Донского спасательного центра МЧС России уничтожили в Волгоградской области фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Смертоносный боеприпас вывезли в песчаный карьер в Городищенском районе, где ликвидировали путем подрыва. Врыв вечером был хорошо слышан на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

- Звук был такой силы, что в доме затряслись окна. От грохота аж подпрыгнули, - сообщили читатели информагентства.

В региональном МЧС уточнили, что опасная находка была обнаружена 6 апреля при проведении земляных работ. Тогда, напомним, сообщалось о двух авиабомбах, найденных при проведении земляных работ в Ерзовке Городищенского района и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Это были ФАБ-250 и ФАБ-100.





