В Волгограде за 180 млн залатают выбоины на дорогах

В Волгограде объявлен открытый аукцион на выполнение работ по приведению в надлежащее техническое состояние автомобильных дорог областного центра и искусственных сооружений на них.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила 180 миллионов рублей, срок окончания работ – до середины лета 2026 года. Заказчиком выступило МУ «Комдорстрой».
Подрядчик должен будет выезжать на место ремонта по заявкам муниципального учреждения для заделки выбоин и других дефектов асфальтового покрытия. Среди других выдвигаемых требований – соблюдение технологии укладки асфальтобетонной смеси и техники безопасности при ремонте, прекращение работ при неблагоприятных метеорологический условий.