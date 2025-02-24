Общество

Цены на новостройки в Волгограде улетели от вторички на 33%

Общество 24.02.2025 18:03
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24.02.2025 18:03


В Волгограде резко увеличился разрыв между ценами на новостройки и вторичное жилье. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ЦИАН, если в феврале 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 120,4 тысячи рублей, то ровно через год она подскочила до 141 тысячи. И если год назад стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья была около 100 тысяч рублей, то в феврале 2025 года он подорожал до 106 тысяч рублей. 

Таким образом, новостройки в городе-герое в этом году на 33% опережают стоимость вторички. В феврале02025 первичное жилье стоило дороже вторичного на 20%.  Ценовой разрыв между этими сегментами за год вырос на 13 пунктов. 

В целом ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 16% до рекордных 20%. Квартиры в новостройках продолжают дорожать быстрее, чем вторичка, несмотря на завершение льготной ипотеки, отметили аналитики. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик. При этом на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе

котлована, растёт себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. На вторичном рынке таких стимулов для роста нет (но и там он фиксируется, хотя и менее выраженный), поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться, пояснили эксперты ЦИАН.

Фото V102.RU (архив)

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