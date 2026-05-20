



Волгоградские врачи спасли 25-летнего пастуха из Калмыкии, проведя ему не просто ювелирную, но и уникальную по своей сложности операцию.

- Молодой мужчина обратился в больницу № 16 с жалобами на опухолевидное образование в нижней части живота, боли и трудности с мочеиспусканием, - рассказали в пресс-службе ВолгГМУ. – Ультразвуковое исследование и МРТ органов брюшной полости подтвердили, что пациент, работающий пастухом на одном из животноводческих хозяйств, страдает эхинококкозом – паразитарным заболеванием, при котором в организме формируются одиночные или множественные кисты паразита. Болезнь приобретает хроническое течение и нередко заканчивается высокий инвалидизацией или даже смертью.

Безо всяких отлагательств жителя Калмыкии с поражением малого таза и правой доли печени отправили на операционный стол. Хирургам больницы № 15 и № 16 Дмитрию Кучину и Илье Богданову, работавшим под руководством завкафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ Юрия Веденина, предстояло оперировать с ювелирной точностью – любая неосторожность могла обернуться повреждением полых органов и развитием серьезных осложнений.

- В общей сложности врачи извлекли из пациента около литра паразитов, - добавляют в медицинском университете. – Послеоперационный период проходил без осложнений, молодого мужчину выписали на 10-е сутки, предварительно проконсультировав его о профилактике повторного заражения.

Заражение эхинококкозом чаще всего происходит фекально-оральным путем, а также через пищу или воду. Источником инфекции становятся собаки, в организме которых живут эхинококки.

- С фекалиями животного яйца паразита попадают в окружающую среду. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта. Собаки в свою очередь заражаются при употреблении сырого мяса крупного и мелкого рогатого скота. У человека происходит личиночная фаза развития эхинококка. Образующиеся при этом заболевании кисты содержат огромное количество личинок, которые в случае разрыва кисты могут разнестись по всему организму и появятся новые кисты. Человек при этом может погибнуть. Увы, банальные на первый взгляд случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут закончиться трагически, - отмечает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Случай 25-летнего пациента врачи называют редким, так как первичная заболеваемость эхинококкозом в различных регионах Российской Федерации составляет 0,37 % - 0,39 % на 100 000 населения. Частота развития множественных кист органов брюшной полости не превышает 1:100 000 наблюдений.

