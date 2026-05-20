Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХ «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 В Ростове осудят экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко
В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Как передает Привет-Ростов, дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.  Симоненко обвиняется в организации двух...
 Путин поручил регионам трудоустроить ветеранов СВО
Владимир Путин поручил регионам оказать содействие по трудоустройству участников СВО. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.  – Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах «в» - «a»...
Достали литр паразитов: волгоградские хирурги провели уникальную операцию жителю Калмыкии

Общество 20.05.2026 11:27
Волгоградские врачи спасли 25-летнего пастуха из Калмыкии, проведя ему не просто ювелирную, но и уникальную по своей сложности операцию.

- Молодой мужчина обратился в больницу № 16 с жалобами на опухолевидное образование в нижней части живота, боли и трудности с мочеиспусканием, - рассказали в пресс-службе ВолгГМУ. – Ультразвуковое исследование и МРТ органов брюшной полости подтвердили, что пациент, работающий пастухом на одном из животноводческих хозяйств, страдает эхинококкозом – паразитарным заболеванием, при котором в организме формируются одиночные или множественные кисты паразита. Болезнь приобретает хроническое течение и нередко заканчивается высокий инвалидизацией или даже смертью.

Безо всяких отлагательств жителя Калмыкии с поражением малого таза и правой доли печени отправили на операционный стол. Хирургам больницы № 15 и № 16 Дмитрию Кучину и Илье Богданову, работавшим под руководством завкафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ Юрия Веденина, предстояло оперировать с ювелирной точностью – любая неосторожность могла обернуться повреждением полых органов и развитием серьезных осложнений.

- В общей сложности врачи извлекли из пациента около литра паразитов, - добавляют в медицинском университете. – Послеоперационный период проходил без осложнений, молодого мужчину выписали на 10-е сутки, предварительно проконсультировав его о профилактике повторного заражения.

Заражение эхинококкозом чаще всего происходит фекально-оральным путем, а также через пищу или воду. Источником инфекции становятся собаки, в организме которых живут эхинококки.

- С фекалиями животного яйца паразита попадают в окружающую среду. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта. Собаки в свою очередь заражаются при употреблении сырого мяса крупного и мелкого рогатого скота. У человека происходит личиночная фаза развития эхинококка. Образующиеся при этом заболевании кисты содержат огромное количество личинок, которые в случае разрыва кисты могут разнестись по всему организму и появятся новые кисты. Человек при этом может погибнуть. Увы, банальные на первый взгляд случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут закончиться трагически, - отмечает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Случай 25-летнего пациента врачи называют редким, так как первичная заболеваемость эхинококкозом в различных регионах Российской Федерации составляет 0,37 % - 0,39 % на 100 000 населения. Частота развития множественных кист органов брюшной полости не превышает 1:100 000 наблюдений.

Фото Павла Мирошкина 

