В аэропорту Волгограда 20 мая задерживаются 5 рейсов





В аэропорту Волгограда сегодня, 20 мая, наблюдаются задержки рейсов. Как следует из данных электронного табло, самолет в Калининград вылетит из города-героя в 15-40 ч., с четырехчасовым опозданием.

Самолет в Санкт-Петербург отправится из воздушной гавани Волгограда в 18-50 ч. вместо 16-45 ч.



В то же время задерживается прилет борта из Казани – он переносится с 10-40 ч. на 14-45 ч. Корректировки расписания коснулись также еще двух самолетов из Санкт-Петербурга. Один ожидается около полудня 20 мая, а другой – в 16-50 ч.