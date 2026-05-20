УФАС признало покос травы в парке «Волжский» вне закона





МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» уличили в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщили в Волгоградском УФАС, закупки услуг по покосу травы на общую сумму в 5 миллионов рублей были признаны неконкурентными. Основанием для обхода закона стало положение о закупках, разработанное самим учреждением. В частности, на подачу заявок был отведен всего 1 день, а договоры были заключены на следующий день после подведения итогов.

Однако федеральное законодательство предусматривает другой срок для подачи заявок – минимум 7 рабочих дней. А подписание договора должно состояться не ранее 10 дней после подведения итогов.



На основании данных фактов УФАС признало МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» нарушившим требования п. 23 ст. 3.2, п. 15 ст. 3.2 Закона о закупках.

