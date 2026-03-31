Волгоградцам рассказали, может ли кешбэк облагаться налогом





Специалисты налоговой службы напомнили жителям Волгоградской области о том, что банковский кешбэк не облагается НДФЛ. Есть всего три исключения из этого правила.

– Банковский кешбэк – денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности. Такой доход не признается налогооблагаемым и освобожден от НДФЛ, – пояснили в УФНС России по Волгоградской области. – Исключение составляют ситуации, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, либо в рамках трудовых отношений, либо в качестве платы за оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров)

Облагаются НДФЛ доходы от банков в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах).

– Основанием для расчёта НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы. С этими сведениями можно ознакомиться в Личном кабинете физического лица ( «Сведения о доходах» – «Проценты по вкладам»). Информация предоставляется банком общей суммой всех полученных физическим лицом процентов по вкладам за год без разбивки по отдельным вкладам, счетам, – уточняют специалисты.

Если данные не соответствуют сведениям налогоплательщика, необходимо обращаться в банк для уточнения. Налог на проценты по вкладам будет рассчитан налоговыми органами на основании информации от банков и включен в налоговое уведомление.

НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год налоговыми органами ещё не рассчитывался.