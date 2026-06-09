В Волгограде разработают новый Устав города

В Волгограде началась подготовка для создания нового Устава города. Основной закон города-героя, который устанавливает структуру управления, полномочия и ключевые аспекты функционирования всех процессов, перепишут с учетом изменения федерального законодательства.

Как уточнили в пресс-службе гордумы, в настоящее время создана рабочая группа, которая проработает ключевые вопросы, требующие решения на муниципальном уровне. Свои предложения по распределению полномочий, уточнению функций и оптимизации процессов подготовят структурные подразделения администрации Волгограда, эксперты в области права и управления, представители общественных советов. Окончательная редакция Устава будет вынесена на публичные слушания.

Устав городского округа город-герой Волгоград изменят в связи в новым федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ожидается, что к 1 января 2027 года законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, а также муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с данным федеральным законом.





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