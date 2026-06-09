



Замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Кубышко в ходе видеоконференции представил руководству и личному составу Волгоградской академии МВД нового начальника – Виорела Флоча. В мероприятии приняли участие вице-губернатор региона Евгений Харичкин, прокурор региона Денис Костенко, начальник УФСБ региона генерал-лейтенант Александр Ларин, врио начальника регионального МВД полковник полиции Константин Кремнев.

В своем выступлении Кубышко отметил, что Виорел Флоча – надежный и авторитетный руководитель в системе МВД России. Он выразил надежду, что Волгоградская академия продолжит занимать высокое положение среди образовательных организаций ведомства и региона.

Кроме того, Кубышко от имени генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и от себя лично поблагодарил за большой вклад в развитие академии МВД ее бывшего руководителя – генерал-майора полиции Романа Павленкова.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Роман Павленков возглавил Краснодарский университет МВД России. О кадровых перестановках стало известно информагентству 5 июня. Накануне встречу с Виорелом Флоча провел в Волгограде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель региона выразил готовность поддержки в решении совместных задач.

Фото: пресс-служба академии МВД