



В Центральном районе Волгограда коммерсанты пытаются избавиться от нерабочего туалета в Горсаду. Сооружение было построено в советское время и до сих пор регулярно привлекает внимание гостей зоны отдыха необычной круглой формой фасада, однако на текущий момент по прямому назначению оно давно уже не эксплуатируется. Вместе с объектом предприниматели также пытаются перепродать право долгосрочной аренды огромного земельного участка.

- Продам сооружение внутри Комсомольского садика (34:34:040030:642), а также право аренды до 2054 года земельного участка 1000 м2 (34:34:040034:23), на котором оно находится, - говорится в объявлении, размещённом на одном из сервисов продажи коммерческой недвижимости.

Примечательно, что элитный земельный участок в 12 раз больше площади самого строения и охватывает значительную территорию, включая пешеходные бульвары, зелёные зоны, пространства для тихого отдыха, в благоустройство которых ранее мэрия вложила десятки миллионов рублей. Возможность владения нерабочим туалетом и аренды обновлённой территории в центре Волгограда нынешний владелец уборной оценил в 8 млн рублей.

Отметим, примечательно, что согласно публично-кадастровой карте, предлогамый к аренде участок имеет единственный разрешенный вид использования «размещение объекта физкультурно-оздоровительного назначения».

Фото из архива ИА «Высота 102»