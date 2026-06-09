



В Волгоградской области в связи с празднованием Дня России медицинские учреждения перейдут на особый режим работы. Поликлиники будут принимать лишь пациентов для оказания неотложной медицинской помощи.

- С 12 по 14 июня ежедневно будут работать кабинеты и отделения неотложной помощи, а также отделения для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями: в Волгограде и Волжском с 8:00 до 17:00, а в районах области — с 8:00 до 15:00, — сообщили в комитете облкомздраве.

При этом травмпункты и скорая помощь продолжат функционировать как обычно. Продолжится и оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях и на дому.

Фото из архива ИА «Высота 102»