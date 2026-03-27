Эксперты предсказали массовое закрытие магазинов в России

В текущем году в России закроются розничные магазины 13 брендов, из них часть уже ушла с рынка. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в консалтинговой компании CMWP.

В настоящее время в процессе закрытия находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкая Bugatti. Также уходит с рынка отечественный бренд детских товаров и одежды Orby. Еще один российский бренд одежды для детей и мам Pelican переходит в онлайн.

Сокращают количество своих магазинов российские бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техники и электроника (БТиЭ), Cats & Dogs (товары для животных), а также Gloria Jeans. Российские фэшн-марки Cosareve и Pink Punk приостановили свою деятельность и, по данным экспертов, могут как вернуться на рынок, так и уйти с него.

Ранее сообщалось о закрытии магазинов и уходе с рынка российских фэшн-брендов Modis, Zenden и Kovik, а также M’Studio и Face code. Эксперты связывают эту ситуацию с тяжелым 2025 годом для российского ретейла.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!