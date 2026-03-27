В Дзержинском районе Волгограда силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвку». Правоохранители совместно с Росгвардией искали на оптовом овощном рынке нелегальных мигрантов. Для проверки документов иностранцы были доставлены в РОВД. Как выяснилось, каждый пятый из заграничных работников находился в России незаконно.





- В подразделения доставлены 36 иностранцев, в отношении 12 составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, 8 из которых помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, - сообщили правоохранители.





Напомним, это не первый рейд на территории одной из крупнейших в областном центре оптовых продуктовых баз. Ранее на Жигулёвском рынке правоохранители работали в августе 2025 года. Тогда по итогу изучения документов 69 иностранцев лишь двое были высланы на родину.