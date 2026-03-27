Под Волгоградом простятся с бойцом Ярославом Сидоренко





27 марта в Камышине Волгоградской области пройдёт церемония прощания с участником специальной военной операции по защите Донбасса Ярославом Сидоренко. Боец несколько месяцев числился пропавшим без вести, однако его тело впоследствии нашла эвакуационная команда.

Ветеран погиб, выполняя боевое задание в октябре 2025 года у посёлка Щербиновка на территории ДНР.

Отметим, Ярослав Сидоренко родился в 1999 году. В памяти родных и близких боец останется справедливым, сострадательным, всегда готовым подставить плечо в тяжёлый момент. Проститься с ним все желающие могут по адресу: проезд Феоктистова, д. 25. Церемония начнётся в 13:00.

