



В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщает ИА «Высота 102», с этого дня будет действовать новый порядок оформления электронных перевозочных документов. Предстоящие нововведения рассмотрели в Волгограде на вебинаре, проведённом УФНС России по Волгоградской области.

По информации, озвученной, начальником отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Волгоградской области Александром Егоровым, с 1 сентября формироваться исключительно в виде электронного документа по форматам, утвержденным ФНС России, и направляться в систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) будут:

экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка);

грузовая накладная (для воздушных перевозок);

транспортная железнодорожная накладная;

транспортная накладная;

заказ и заявка на перевозку грузов.

Обмен указанными электронными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, а также направление таких документов и сведений, содержащихся в них, в ГИС ЭПД осуществляется посредством использования информационных систем электронных перевозочных документов. Перечень операторов опубликован на сайте Министерства транспорта России.

На вебинаре также с докладами выступили представители ООО «Компания «Тензор», АО «ПФ «СКБ Контур», ООО «Такском», которые рассказали о возможностях использования информационных систем электронных перевозочных документов с целью комфортного перехода на новую систему документооборота.