Курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось





В 2026 году складывается благоприятный фон для рубля: перенос пересмотра бюджетного правила на 2027 год и высокие цены на нефть, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

– Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году, – отметил топ-менеджер ВТБ.

Ранее Пьянов также высказался об изменении ключевой ставки ЦБ. По мнению эксперта, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля.