Эксперты ожидают сохранения тренда на снижение ключевой ставки





Банкиры не исключают, что ключевая ставка ЦБ в России продолжит снижаться в самое ближайшие время. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на двух последних заседаниях Банк России снижал ее по 0,5 п.п. ВТБ ожидает сохранение данной тенденции.

– Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз, – комментирует первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом, по оценке топ-менеджера банка, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля.

– Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием, – пояснил Пьянов.