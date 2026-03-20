«Ротор» открыл счет в матче с «Факелом» на «Волгоград Арене»

В Волгограде сегодня, 20 марта, на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» встречается с воронежским «Факелом». Как сообщает ИА «Высота 102», первым открыли счет хозяева поля.

– «Ротор» имеет сегодня очевидное преимущество. В затяжной атаке, после попадания в перекладину, мяч заметался в штрафной и Абу-Саид Эльдарушев первый успевает к мячу. На 23-й минуте ударом под штангу волгоградец открывает счёт – 1:0 - «Ротор» впереди, – передает со стадиона корреспондент информагентства.

Волгоградские спортсмены владеют игровым и территориальным преимуществом. В первой половине матча сине-голубые создали несколько опасных моментов, три раза угодили в перекладину.

Напомним, эксперты прогнозировали напряженное противостояние сегодня на «Волгоград Арене». В матче первого круга, прошедшем в Воронеже, волгоградцы потерпели крупное поражение — 0:4.

Букмекеры при победе «Факела» давали 2,15 к одному: команда на ходу, в статусе безоговорочного лидера и в отличной форме. За ничью – коэффициент 2,9 к одному: «Ротор» переживает не лучшие времена, есть проблемы с результативностью, но домашняя арена и мотивация могут сыграть свою роль. Если выиграет «Ротора», то ставка вырастает до 3,7 к одному: вариант менее вероятен, но возможен, если волгоградцы сумеют эффективно использовать контратаки и ошибки соперника.