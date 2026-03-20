Врачам пришлось реанимировать ростовчанина в спортзале





В Ростове-на-Дону поход в спортзал для местного жителя чуть не стал трагедией. Как передает Привет-Ростов, для его спасения на место прибыли медики.

После интенсивной тренировки мужчина почувствовал сильную боль - у него развился обширный инфаркт миокарда. Прибывшие медработники оперативно провели электрокардиограмму, которая подтвердила инфаркт. Незамедлительно врачи приступили к процедуре тромболизиса — введению специального препарата, который растворяет тромб и позволяет восстановить кровоток в артерии.

Когда его состояние стабилизировалось, мужчина был транспортирован в городскую больницу. Там медики установили в пораженные коронарные артерии стенты, которые обеспечили нормальное кровоснабжение сердечной мышцы. В настоящий момент пациент прошел полный курс лечения и уже выписан из больницы.

Изображение создано при помощи ИИ