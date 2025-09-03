«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в Иловле

Страшная трагедия произошла в Иловлинском районе. Девочка, которую сбил местный житель в День знаний, скончалась в волгоградской больнице.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 1 сентября в рабочем поселке Иловля на улице Ясеневая в 16-45 ч. водитель Hyundai Getz совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сообщалось также, что водитель с места ДТП скрылся, однако был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Сегодня, 3 сентября, читатели ИА «Высота 102» сообщили о гибели пострадавшей девочки. Эту информацию редакции подтвердили и в облздраве.

– Девочка умерла в условиях реанимации, полученные травмы были несовместимы с жизнью, – констатировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как уточнили ИА «Высота 102» читатели, происшествие случилось в хуторе Песчанка, который входит в состав Иловлинского городского поселения. По свидетельствам очевидцев, мужчина, который был за рулем, ехал с превышением скорости, переехал девочку, сдавая задним ходом.

– Водитель – тоже местный житель. Он был ранее судим, в настоящее время является главой многодетной семьи, которая живет на той же улице, что и родители девочки, – сообщают читатели.

Вероятнее всего, после гибели ребенка уголовное дело в отношении виновника ДТП будет переквалифицировано по более тяжкой статье УК РФ.