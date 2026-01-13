Происшествия

«Выскочили, в чем были»: в Волгоградской области на рождество сгорел дом семьи с 7-ю детьми

Происшествия 13.01.2026 20:41
0
13.01.2026 20:41


В Волгоградской области многодетная семья в одночасье потеряла свой дом. Как рассказали ИА «Высота 102» жители села Слюсарево Котовского района, трагедия случилась на следующий день после рождества. 

- Первым проснулся отец семейства, - вспоминают люди. – Он успел всех разбудить, но огонь уже полыхал. Все выбежали на улицу, кто в чем был. Последней выскочила мама с грудничком на руках.

К счастью, никто из многодетной семьи в пожаре не пострадал. Однако дом сгорел дотла. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что происшествие случилось 8 января. Сообщение о возгорании  поступило  в 1-23 ч. 

- Горел по всей площади деревянный дом размером 10 на 10 м. Пожарные подразделения ОП ПЧ-96 с.Мирошники ликвидировали горение в 01:49. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, - пояснили в службе.

В настоящее время супруги, которые воспитывают шестерых своих и одного приемного ребенка, проживают в предоставленном властями временном жилье  в Котово. Дети находятся в социально-реабилитационном центре в Камышине. Взрослым предстоит тяжелый путь восстановления сгоревших документов. 

Семья также осталась без какого-либо имущества. Волонтеры объявили сбор помощи для погорельцев. Семья с благодарностью примет кухонную мебель, посуду, телевизор, холодильник, морозильную камеру, 2-3 мобильных телефона, ноутбук, школьные принадлежности, двухъярусную кровать. 

Между тем, глава Мирошниковского сельского поселения Котовского района Наталья Михайлова в невежливой манере ответила категорическим отказом на просьбу корреспондента V102.RU пояснить, в какой именно помощи нуждается семья погорельцев. 

Тем временем неравнодушные люди организовали сбор необходимых для многодетной семьи вещей в Котово по ул. Губкина, 2 в Центре помощи бойцам. 

Комментарии
