Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате разгула стихии повреждены три жилых дома. Как сообщает «Привет-Ростов.ру», неприятные последствия непогоды зафиксированы в Ленинском районе города в переулке Андижанском.

Глава района уточнил, что на одном из зданий повреждена кровля. Во дворе второго частного домовладения рухнул навес, а у третьего дома буран повредил желоба для отвода воды.

Специалисты зафиксировали все повреждения и провели восстановительные работы. Так, желоб на фасаде уже полностью восстановлен. На остальных объектах ремонтные работы продолжаются.

Напомним, что накануне стихия обрывала провода и в Волгоградской области. В результате непогоды были частично обесточены ряд населенных пунктов, в основном в Заволжье.

Фото: «Привет-Ростов.ру»