У властей города Котово в Волгоградской области к коммунальным проблемам добавилась еще и транспортная. Районный суд признал незаконным бездействие администрации городского поселения в части организации транспортного сообщения между центром Котово и его окраинами.

Как сообщили в прокуратуре региона, в суд с иском обратилось надзорное ведомство.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в Котово вопреки требованиям закона была прекращена работа муниципального маршрута №4, который как раз и связывал городские окраины с центром. В результате у граждан сейчас нет возможности оперативно добираться до социальных объектов и административных органов. Люди стали жаловаться в прокуратуру.

Котовский районный суд Волгоградской области иск прокурора полностью удовлетворил. Решение пока не исполнено.

Фото из архива V102.RU

