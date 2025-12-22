Транспорт

Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортом

22.12.2025 15:33
0
22.12.2025 15:33


У властей города Котово в Волгоградской области к коммунальным проблемам добавилась еще и транспортная. Районный суд признал незаконным бездействие администрации городского поселения в части организации транспортного сообщения между центром Котово и его окраинами.

Как сообщили в прокуратуре региона, в суд с иском обратилось надзорное ведомство. 

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в Котово вопреки требованиям закона была прекращена работа муниципального маршрута №4, который как раз и связывал городские окраины с центром. В результате у граждан сейчас нет возможности оперативно добираться до социальных объектов и административных органов. Люди стали жаловаться в прокуратуру.

Котовский районный суд Волгоградской области иск прокурора полностью удовлетворил. Решение пока не исполнено.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
