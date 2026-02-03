Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Студент МЭИ пошел в войска дронов. Волжанин рассказал, почему сделал такой выбор

Общество 03.02.2026 17:42
0
03.02.2026 17:42


Студент из города Волжского Волгоградской области сделал осознанный выбор между учебой и службой. В день 83-й годовщины Сталинградской Победы в филиале МЭИ торжественно проводили второкурсника Кирилла на службу в новый род войск – войска беспилотных систем. В церемонии участвовали ветераны, руководство вуза и курсанты военного учебного центра МЭИ, где с этого года начали готовить офицеров для беспилотной авиации.

Почему именно дроны?

Кирилл учится на теплоэнергетика. Узнав о создании в армии войск беспилотных систем, он решил, что его знания по физике и математике пригодятся на самом передовом направлении.

– Можно взять академотпуск, на год уйти, помочь Родине, и вернуться на своё место в университет, – объяснил студент. Его решение поддержали родители и девушка.

Что ждёт студента?

С Кириллом заключили годичный контракт. Сначала – два месяца обучения, после его направят в подразделение, работающее вдали от линии фронта. В вузе надеются, что через год он вернётся и продолжит учёбу.

Финансовая сторона службы

С 1 января 2026 года для контрактников в войсках беспилотных систем установлены значительные выплаты:

  • максимальная гарантированная выплата – 2,1 млн рублей.
Общий доход за первый год службы может составить до 4,7 млн рублей.
  • за службу в зоне СВО ежемесячно платят 215 тысяч рублей.

Также положены допвыплаты за уничтожение техники противника.

Кого берут в операторы дронов?

  • возраст: от 18 до 45 лет,
  • здоровье: категория «А» или «Б»,
  • образование: от среднего до высшего,
  • обязателен психологический отбор и сдача нормативов по физподготовке,

Приветствуются: развитая моторика рук и хороший вестибулярный аппарат.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.


