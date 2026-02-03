



Студент из города Волжского Волгоградской области сделал осознанный выбор между учебой и службой. В день 83-й годовщины Сталинградской Победы в филиале МЭИ торжественно проводили второкурсника Кирилла на службу в новый род войск – войска беспилотных систем. В церемонии участвовали ветераны, руководство вуза и курсанты военного учебного центра МЭИ, где с этого года начали готовить офицеров для беспилотной авиации.

Почему именно дроны?

Кирилл учится на теплоэнергетика. Узнав о создании в армии войск беспилотных систем, он решил, что его знания по физике и математике пригодятся на самом передовом направлении.

– Можно взять академотпуск, на год уйти, помочь Родине, и вернуться на своё место в университет, – объяснил студент. Его решение поддержали родители и девушка.

Что ждёт студента?

С Кириллом заключили годичный контракт. Сначала – два месяца обучения, после его направят в подразделение, работающее вдали от линии фронта. В вузе надеются, что через год он вернётся и продолжит учёбу.

Финансовая сторона службы

С 1 января 2026 года для контрактников в войсках беспилотных систем установлены значительные выплаты:

максимальная гарантированная выплата – 2,1 млн рублей.

Общий доход за первый год службы может составить до 4,7 млн рублей.

за службу в зоне СВО ежемесячно платят 215 тысяч рублей.

Также положены допвыплаты за уничтожение техники противника.

Кого берут в операторы дронов?

возраст: от 18 до 45 лет,

здоровье: категория «А» или «Б»,

образование: от среднего до высшего,

обязателен психологический отбор и сдача нормативов по физподготовке,

Приветствуются: развитая моторика рук и хороший вестибулярный аппарат.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.



