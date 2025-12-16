Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие сутки





В Волгограде и области после пронизывающего холодом ветра и мороза синоптики пообещали теплую погоду без осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в дневные часы воздух прогреется до +5 градусов.

– В среду, 17 декабря, местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -2…+3º, – говорится в прогнозе ЦГМС. – 18 декабря без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -2…+3º.

В пятницу, 19 декабря, в регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах туман. Несмотря на это, температура воздуха в регионе прогреется до +5º.